В Уфе провели первенство и чемпионат Башкортостана по каратэ

Здесь собрались сильнейшие спортсмены младшего и старшего возраста. Они выступали в разделе ката, где показывали ведение поединка с воображаемым противником, и в контактном каратэ. Тему продолжит Юлия Паршина.

Неподдельные эмоции, бескомпромиссная борьба. В финале первенства республики две уфимские спортсменки. Соперницы уже не раз встречались друг с другом в решающем поединке. В последние годы Камилла Юсупова проигрывала и оставалась второй, но к этому соревнованию девушка подготовилась: она много тренировалась и разобрала свои ошибки.

Тагир Ахметшин — один из претендентов на победу в турнире. Он выиграл два поединка подряд, и чтобы стать лучшим, ему осталось одержать еще одну победу. Соревнования первенства республики проводились по круговой системе. Спортсмены одной возрастной и весовой категории встречались каждый с каждым.

В соревнованиях принимали участие 500 спортсменов. Они представляли 17 клубов республики. Самые многочисленные команды привезли тренеры из Ишимбая, Салавата, Белорецка и Учалов.

Это отборочные соревнования. Далее сильнейшие каратисты республики будут выступать на всероссийском турнире.