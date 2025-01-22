В Уфе прошли мастер-классы и тренировки зимней школы Федерации киокусинкай

В Уфе в рамках мероприятий зимней школы Федерации киокусинкай республики прошли тренировки и мастер-классы под руководством опытных и именитых наставников.

Для проведения тренировок в Уфу приезжали наставники из Москвы и Хабаровска, а также чемпион мира, Японии и Америки, многократный чемпион Европы Сэнсэй Алехандро Наварро.

Они поделились с участниками занятий своим опытом в этом направлении, а также продемонстрировали базовую разминку и технику в перемещении на татами.