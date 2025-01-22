В Уфе прошли соревнования по спортивной акробатике «Хрустальная снежинка»

В столице республики прошли открытые городские соревнования по спортивной акробатике «Хрустальная снежинка». В них приняли участие атлеты из Толбазов, Давлеканово, Иглино и Зубово. Свои таланты на ковре демонстрировали более 500 участников.

Одной из задач турнира было опробование новых программ мастеров спорта и кандидатов в мастера перед выступлением на первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа. А для юных акробатов участие в турнире стало хорошей возможностью проверить свои навыки на ковре.