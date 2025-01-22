В Уфе прошел чемпионат республики по танцевальному спорту

Соревнования проходили два дня. За это время на паркете состоялось более тысячи выходов участников. Юниоры и юниоры выступали в разных возрастных категориях: до 16 лет и до 21 года. Стартовали они со стандартной программы в открытом классе. Выступали танцоры не только в парах, но и «соло».