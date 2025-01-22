В Уфе прошел чемпионат республики по танцевальному спорту

Соревнования проходили два дня. За это время на паркете состоялось более тысячи выходов участников. Юниоры и юниоры выступали в разных возрастных категориях: до 16 лет и до 21 года. Стартовали они со стандартной программы в открытом классе. Выступали танцоры не только в парах, но и «соло».
Дети до 11 лет выступали в первенстве республики. Они подготовили по четыре танца. Вообще, эти соревнования — одни из самых значимых для башкирских спортсменов в календарном году.
Так как после чемпионата республики пары отправятся на следующие старты, уже межрегионального уровня. В начале февраля в Перми пройдет первенство Приволжского федерального округа, а в марте состоится первенство страны по танцевальному спорту.