В Уфе прошёл этап турнира по быстрым шахматам «Дёмская зима»

В Уфе состоялся второй этап открытого турнира по быстрым шахматам «Дёмская зима» с обсчетом российского и международного рейтинга. К участию в соревнованиях допускались только профессиональные спортсмены с опытом выступлений на турнирах республиканского и всероссийского уровней.

Второй этап турнира «Дёмская зима» собрал более 30 участников. Новичков здесь нет – за доской только опытные шахматисты с определенным рейтингом. Именно это и стало решающим фактором при выборе соревнований для Ильи Салимова из Трехгорного. Он пришел в шахматы в 8 лет, но занимался не постоянно. И только полтора года назад представитель Челябинской области увлекся этим спортом основательно, стал ездить на турниры. С тех пор старается не пропускать ни одного крупного состязания за доской.

Савелий Селезнев приехал на соревнования в Уфу из Благовещенска. Ему 13 лет, из которых 7 он занимается шахматами. Для него это второй крупный турнир в новом 2025 году, и задачи здесь юный спортсмен ставит перед собой самые высокие.

Сестры Виталина и Мирослава предпочитают классические шахматы, но пробуют свои силы и в рапиде. Ранее обе шахматистки приняли участие в мемориале Литвинова в Стерлитамаке. Там Мирослава заняла третье место среди спортсменок не старше 2014 года рождения. Виталина же решительно настроена взять медаль на «Дёмской зиме» в Уфе.