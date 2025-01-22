В Башкирии объём импортозамещающей продукции за год составил более 380 млрд рублей

В прошлом году в Башкортостане объём выпущенной импортозамещающей продукции составил более 380 млрд рублей. Рост показателей эксперты связывают с объединением предприятий в промышленные кластеры. В республике их 23 в самых разных направлениях. Два импортозамещающих проекта реализовано в станкостроительной сфере.

Высокотехнологичные электрохимические комплексы с числовым программным обеспечением. Причём собранные полностью из российских комплектующих. На одном из уфимских предприятий в рамках импортозамещения с каждым годом увеличивается производство сложнейших станков для отечественных заводов.

Данная машина позволяет измерять не только размеры, но и допуски отклонений формы. Расположения данных отверстий. Мы можем посмотреть, насколько они соосны, перпендикулярности двух плоскостей. Всё должно быть идеально точно, потому что иначе деталь не подойдет для установки на наше оборудование. Ирина Хакимова, специалист отдела технического контроля

Группа компаний «ЕСМ Станкомонтаж» внедряет новые технологии в области станкостроения для металлообработки. А готовая продукция имеет важ­ное зна­че­ние для обо­ро­ны и безопасности стра­ны. Крупные заказчики — российские предприятия по производству авиационных и ракетных двигателей. Отклонение даже на микрон недопустимо.

Это корпус насоса дизельного двигателя. Он имеет сложную форму, в нем много пересекающихся отверстий. На пересечении отверстий образуются заусенцы. Данный станок предназначен, чтобы эти заусенцы удалять. То, что руками займёт минут 20-30, он сделает за минуту. Максим Смирнов, заместитель директора по направлению электрохимической обработки

Детали будущих станков производятся из отечественных комплектующих в Стерлитамаке, после чего в Уфе осуществляется окончательная сборка. 70% всей выпускаемой продукции уходит на предприятия оборонпрома. Нарастить объемы компании удалось после вхождения в станкостроительный промышленный кластер республики.

Основная функция кластера — это, наверное, поиск точек взаимодействия, налаживания более тесных связей с предприятиями, входящими в это объединение. Безусловно, в рамках кластера присутствуют различные меры поддержки со стороны правительства республики. Это даёт возможность осваивать востребованные, но не серийные на сегодня направления работы. Юрий Сундуков, исполнительный директор компании