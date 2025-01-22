В Башкирии объём импортозамещающей продукции за год составил более 380 млрд рублей

В прошлом году в Башкортостане объём выпущенной импортозамещающей продукции составил более 380 млрд рублей. Рост показателей эксперты связывают с объединением предприятий в промышленные кластеры. В республике их 23 в самых разных направлениях. Два импортозамещающих проекта реализовано в станкостроительной сфере.
Высокотехнологичные электрохимические комплексы с числовым программным обеспечением. Причём собранные полностью из российских комплектующих. На одном из уфимских предприятий в рамках импортозамещения с каждым годом увеличивается производство сложнейших станков для отечественных заводов.
Группа компаний «ЕСМ Станкомонтаж» внедряет новые технологии в области станкостроения для металлообработки. А готовая продукция имеет важное значение для обороны и безопасности страны. Крупные заказчики — российские предприятия по производству авиационных и ракетных двигателей. Отклонение даже на микрон недопустимо.
Детали будущих станков производятся из отечественных комплектующих в Стерлитамаке, после чего в Уфе осуществляется окончательная сборка. 70% всей выпускаемой продукции уходит на предприятия оборонпрома. Нарастить объемы компании удалось после вхождения в станкостроительный промышленный кластер республики.
По словам экспертов, в рамках кластера идёт наращивание компетенции станкостроения в регионе. Причём оборудование по многим параметрам уже превосходит западные аналоги. А поддержка республиканского правительства позволяет компании удерживать комфортные цены для своих заказчиков, среди которых не только «Рособоронпром», но также средний и малый бизнес.