Стали известны причины отключения электричества под Уфой

Жителям Шамонино в Уфимском районе две ночи подряд пришлось мёрзнуть в своих домах. Из-за сильного ветра по всей деревне отключилось электричество. Причём аварийная ситуация возникала неоднократно.
Сначала чуть больше шести часов, а потом еще на три они остались без света. В итоге за это время температура в доме опустилась до +16-ти градусов. Гульсине Хайрутдиновой с 10-месячной Салимой пришлось искать приюта.
А вот муж Гульсины в эту ночь остался дома, чтобы следить за обстановкой. И правильно сделал. Газовый котёл, как дали электричество, автоматически не включился, пришлось вмешиваться. По словам местного населения, а это не только шамонинцы, но и жители близлежащего ТСН «Радужное», постоянные перебои с электричеством становятся причиной выхода из строя электрооборудования.
Электричество отключалось не только этой, но и предыдущей ночью. Примерно с четырех до восьми утра. Что в итоге ещё повлияло на учебный процесс. Занятия в школе в первую смену отменили.
Причиной бессонной и холодной ночи шамонинцев стало аварийное отключение. Во всём виноват сильный ветер, говорят в компании «Региональные электрические сети». Именно это предприятие отвечает за электроснабжение деревни Шамонино.
По словам главного инженера, авария произошла, скорее всего, из-за схлёста проводов. В течение сегодняшнего дня дежурные бригады искали проблемные участки воздушных линий электропередач.
Получается, при сильном ветре оголённые провода задевают друг друга. В результате срабатывает максимальная токовая защита, и вся деревня остаётся без света.
Жители Шамонино недоумевают, почему такая проблема только у них. Рядом два больших населённых пункта Шмидтово и Бурцево, у них та же погода и ветер, но аварийных отключений в эти дни не было. Люди надеются, что их проблему энергетики всё-таки решат и им не придётся обращаться с коллективной жалобой в прокуратуру.