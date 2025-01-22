Стали известны причины отключения электричества под Уфой

Жителям Шамонино в Уфимском районе две ночи подряд пришлось мёрзнуть в своих домах. Из-за сильного ветра по всей деревне отключилось электричество. Причём аварийная ситуация возникала неоднократно.

Сначала чуть больше шести часов, а потом еще на три они остались без света. В итоге за это время температура в доме опустилась до +16-ти градусов. Гульсине Хайрутдиновой с 10-месячной Салимой пришлось искать приюта.

А вот муж Гульсины в эту ночь остался дома, чтобы следить за обстановкой. И правильно сделал. Газовый котёл, как дали электричество, автоматически не включился, пришлось вмешиваться. По словам местного населения, а это не только шамонинцы, но и жители близлежащего ТСН «Радужное», постоянные перебои с электричеством становятся причиной выхода из строя электрооборудования.

Электричество отключалось не только этой, но и предыдущей ночью. Примерно с четырех до восьми утра. Что в итоге ещё повлияло на учебный процесс. Занятия в школе в первую смену отменили.

Причиной бессонной и холодной ночи шамонинцев стало аварийное отключение. Во всём виноват сильный ветер, говорят в компании «Региональные электрические сети». Именно это предприятие отвечает за электроснабжение деревни Шамонино.

По словам главного инженера, авария произошла, скорее всего, из-за схлёста проводов. В течение сегодняшнего дня дежурные бригады искали проблемные участки воздушных линий электропередач.

Получается, при сильном ветре оголённые провода задевают друг друга. В результате срабатывает максимальная токовая защита, и вся деревня остаётся без света.