В Уфе 10 машин пополнили автопарк Центра безопасности дорожного движения

10 автомобилей пополнили сегодня автопарк центра организации безопасности дорожного движения. Машины марки «Лада Гранта» оснащены камерами, фиксирующими нарушения в обе стороны движения. Работать они будут на дорогах республики, особое внимание уделят опасным участкам.

Новая машина радует не только автолюбителей, но и сотрудников центра организации безопасности дорожного движения. Именно им придется колесить на этом транспорте по дорогам республики.

10 машин станут хорошим подспорьем для центра. Их направят на участки дорог, на которых чаще всего происходят аварии. Фиксировать камеры на колесах будут нарушителей скоростного режима и выезжающих на встречку в обе стороны дорожного движения.

Работа по снижению аварийности на дорогах и уменьшению количества жертв — комплексная. В 2024 году в Башкортостане привели в порядок более 1300 км дорожной сети, построили и реконструировали 56 км магистралей. Также велась работа по установке светофоров, барьерных ограждений и обновлению знаков.