В Башкирии школьники создают дроны

Баймакские лицеисты создают дроны и управляют беспилотниками. Девятиклассники Руслан Ахметзянов и Родион Исмагилов с начальной школы увлекаются робототехникой. Со дня открытия класса беспилотных авиационных систем юноши дважды в неделю учатся азам высоких технологий.

Занятия помогают не только развивать технические навыки, но и учат командной работе. Некоторые лицеисты уже планируют связать свою жизнь с инженерией и IT-сферой, где знания в области беспилотных систем особенно востребованы.