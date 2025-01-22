В Башкирии школьники создают дроны

Баймакские лицеисты создают дроны и управляют беспилотниками. Девятиклассники Руслан Ахметзянов и Родион Исмагилов с начальной школы увлекаются робототехникой. Со дня открытия класса беспилотных авиационных систем юноши дважды в неделю учатся азам высоких технологий.
Занятия помогают не только развивать технические навыки, но и учат командной работе. Некоторые лицеисты уже планируют связать свою жизнь с инженерией и IT-сферой, где знания в области беспилотных систем особенно востребованы.
Класс по обучению управлению БПЛА открылся в Баймаке в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Четвертый лицей стал одним из 20 учебных заведений республики и одним из 200 школ страны, где в этом учебном году появились такие современные классы.