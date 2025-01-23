В Башкирии пожарные спасли восемь человек из горящего дома

В Нефтекамске пожарные спасли восемь человек из горящего многоквартирного дома. Инцидент произошел накануне вечером. В комнате на втором этаже по адресу улицы Техснабовская вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Пожарные, прибывшие на вызов, оперативно эвакуировали жильцов. В результате восемь людей были выведены из опасной зоны через лестничные марши. За 20 минут огонь удалось потушить. К счастью, никто не пострадал.

В операции участвовали девять пожарных и четыре единицы техники. В ведомстве отметили, что одной из вероятных причин возгорания могло стать несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования.