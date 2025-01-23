В Уфе участник СВО провёл мастер-класс для учеников лицея

Урок мужества. Участник специальной военной операции Ринат Культуманов встретился с учащимися башкирского лицея №2, где рассказал о своем боевом пути. Он провёл для ребят мастер-класс по стрельбе из лука.

Для получения звания меткого стрелка требуются постоянные тренировки. Школьникам вдвойне приятно принять участие в мастер-классе от бойца, награжденного орденом Мужества. Ринат Культуманов два года защищал страну на передовой. Во время боевой задачи он приводил в движение колонну, выпуская стрелу. На гражданке боец использовал лук для охоты, однако на СВО это орудие помогло уничтожить дрон.

Еще до начала спецоперации боец с позывным «Туман» активно занимался военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Был председателем управления физкультуры и спорта Ишимбайского района, командиром роты в составе башкирского батальона имени Доставалова. Не раз от смерти спасала серьезная физическая подготовка.

Во время встречи с бойцом учащиеся уфимского лицея № 2, юные шаймуратовцы обучались не только стрельбе из лука, но и технике самообороны. Ринат Культуманов также является мастером спорта по самбо и рукопашному бою.