В Уфе прошло заседание регсовета партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

В Уфе провели заседание совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Его участники рассмотрели актуальные темы и наметили планы на будущее.

В первую очередь обсудили вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 80-летия Великой Победы. Каждый внес предложение, какие именно торжества проведет региональное отделение.