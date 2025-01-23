В Уфе прошло заседание регсовета партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

В Уфе провели заседание совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Его участники рассмотрели актуальные темы и наметили планы на будущее.
В первую очередь обсудили вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 80-летия Великой Победы. Каждый внес предложение, какие именно торжества проведет региональное отделение.
Рассмотрели и тему поддержки участников специальной военной операции и их семей, говорили о проблемных моментах, касающихся пособий и льгот, а также о реабилитации после ранений и лечении бойцов.