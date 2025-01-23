В Уфе стартовал Международный конгресс пчеловодов «АпиГлобал»

В Башкортостане намерены в полтора раза увеличить объемы производства меда – с 5 тысяч до 8 тысяч тонн. Это десятая часть всего российского объема мёда. Об этом Радий Хабиров заявил на площадке Международного конгресса пчеловодов «АпиГлобал». Мероприятие проходит в Уфе и продлится три дня.
Участие принимают представители десятка стран. Основная цель – обмен опытом, а также совместная кооперация. Глава республики отметил потенциал, который есть у башкирских пасечников в плане развития. Сейчас в регионе насчитывается порядка 275 тысяч пчелосемей, а вот медоносная база позволяет в три раза увеличить их количество. В этом направлении и будут двигаться власти совместно с производителями меда. До 2030 года поставлен целый ряд задач, которые необходимо выполнить.
На Международном конгрессе «АпиГлобал» представлена выставка, в которой участвуют как непосредственно пчеловоды, так и производители товаров для них, в том числе ульев нового поколения, костюмов, средств обработки и не только. Также весьма насыщена деловая программа. Обсуждается широкий спектр вопросов, в том числе изменение законодательной базы, внедрение новых мер поддержки и не только.