В Уфе стартовал Международный конгресс пчеловодов «АпиГлобал»

В Башкортостане намерены в полтора раза увеличить объемы производства меда – с 5 тысяч до 8 тысяч тонн. Это десятая часть всего российского объема мёда. Об этом Радий Хабиров заявил на площадке Международного конгресса пчеловодов «АпиГлобал». Мероприятие проходит в Уфе и продлится три дня.

Участие принимают представители десятка стран. Основная цель – обмен опытом, а также совместная кооперация. Глава республики отметил потенциал, который есть у башкирских пасечников в плане развития. Сейчас в регионе насчитывается порядка 275 тысяч пчелосемей, а вот медоносная база позволяет в три раза увеличить их количество. В этом направлении и будут двигаться власти совместно с производителями меда. До 2030 года поставлен целый ряд задач, которые необходимо выполнить.

За последние четыре года мы направили на развитие пчеловодства более 60 млн рублей бюджетных средств. А с этого года приняли решение удвоить ставку субсидий за содержание племенных пчелосемей – до 2 тысяч рублей за одну пчелосемью. Вторая задача – сохранение генотипа башкирской популяции среднерусской породы пчёл. С 2023 года регион субсидирует половину затрат на приобретение племенного пчеломатериала популяции среднерусской и башкирской пород. Важно поддерживать и древний народный промысел – колодно-бортевое пчеловодство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан