ХК «Салават Юлаев» сразится с «Сочи» на выезде

«Салават Юлаев» отправился на черноморское побережье. Сегодня уфимская команда начнет свою выездную серию матчей игрой против хоккейного клуба «Сочи». Ранее в регулярном чемпионате юлаевцы уже встречались с этим соперником. Тогда дома сильнее в серии буллитов был «Салават».
Сейчас в активе уфимцев 62 очка и место в лидирующей пятёрке на Востоке. В предыдущей встрече команда Виктора Козлова уверенно одолела «Авангард». Сочинцы остаются последними на Западе, в последней игре уступив дома «Автомобилисту». Прямую трансляцию матча покажет телеканал БСТ. Начало в 21:20.