ХК «Салават Юлаев» сразится с «Сочи» на выезде

«Салават Юлаев» отправился на черноморское побережье. Сегодня уфимская команда начнет свою выездную серию матчей игрой против хоккейного клуба «Сочи». Ранее в регулярном чемпионате юлаевцы уже встречались с этим соперником. Тогда дома сильнее в серии буллитов был «Салават».