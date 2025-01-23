В Башкирии провели редкую операцию по протезированию аорты

Врачи республиканского кардиологического диспансера экстренно провели редкую операцию по протезированию аорты. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
50-летний житель Илишевского района перенёс операцию по протезированию аорты с восстановлением истинного просвета крупнейшего сосуда. Врачи отметили, что патология встречаете редко, но требует незамедлительного реагирования.
Отмечается, что ежегодно в кардиоцентре выполняется около 20 аналогичных операций.
Фото: министерство здравоохранения РБ.