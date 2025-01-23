В Уфе прошло пленарное заседание конгресса пчеловодов «АпиГлобал»

Цифровые ульи, пчёлашеринг и даже экзоскелет для пасечников. Вот только часть из того, что презентовали на Международном конгрессе пчеловодов «АпиГлобал» в Уфе. В мероприятии принимают участие представители медовой отрасли из десятка стран. Основная цель — обмен опытом, а также совместная кооперация. На открытии форума участие принял глава республики, который обозначил задачу увеличить производство мёда в Башкортостане в полтора раза в обозримой перспективе.

У каждого региона свой неповторимый вкус. Чем только не удивляют пчеловоды. Впрочем, виды мёда — лишь малая часть того, что представили на форуме «Апи Глобал».

Пенополиуретановые улья — одна из новинок, которая только набирает популярность у пчеловодов. У таких, как говорят производители, есть ряд преимуществ перед классическими деревянными.

А вот Муртаза Султангулов, потомственный пчеловод из Фёдоровского района, делится секретами производства бортевого мёда. В его подсобном хозяйстве — такая необычная форма улья, которая, по сути, повторяет древесную полость. Но более удобна и мобильна.

Все привыкли, что пчеловодство — крайне традиционная сфера сельского хозяйства. Но современные технологии добрались и до сюда. На форуме презентовали цифровой улей. Это система, построенная на алгоритмах искусственного интеллекта. На рамку устанавливаются всевозможные датчики, которые отслеживают различные показатели. Наблюдать за ними можно и через смартфон.

В компании говорят и о развитии такого направления, как пчёлашеринг. Это когда человек, даже далекий от сферы производства мёда, сможет брать улья в аренду и получать собственный продукт. Причём всё это — дистанционно.

К слову, как уверяют создатели, использование «Цифрового улья» позволит пчеловодам увеличить сбор меда на 15%, а прирост и сохранность пчел — на 20%. Что особенно актуально в свете той глобальной задачи, которую ставят власти Башкортостана. Сейчас в регионе насчитывается порядка 275 тысяч пчелосемей, а медоносная база позволяет в три раза увеличить их количество. Как и объемы готового продукта.

За последние четыре года мы направили на развитие пчеловодства более 60 млн рублей бюджетных средств. А с этого года приняли решение удвоить ставку субсидий за содержание племенных пчелосемей – до двух тысяч рублей за одну пчелосемью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мероприятие объединило промышленных пчеловодов из 80 регионов России и 15 стран. Делегация из Китая представлена различными производителями, а также научными сотрудниками.

А вот сербу Джордже Марковичу интересен в первую очередь законодательный опыт, который также активно обсуждается на деловой части форума.