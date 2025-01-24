О погоде в последние выходные января рассказали синоптики Башкирии

В предстоящие выходные в Башкирии ожидаются морозы.
Сегодня, 24 января, осадков не предвидится. В северных районах возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, умеренный, местами с порывами. Температура воздуха днем составит от -9 до -14°С.
В субботу, 25 января, также осадков не ожидается. Ночью температурные показатели опустятся до -14, -19°С, местами до -24°С. Днем останутся в диапазоне -9 - -14°С.
В воскресенье, 26 января, без осадков. Ночью потеплеет до -16, -21°С, в некоторых районах до -26°С. Днем температура будет колебаться между -9 и -14°С.