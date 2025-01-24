О погоде в последние выходные января рассказали синоптики Башкирии

В предстоящие выходные в Башкирии ожидаются морозы.

Сегодня, 24 января, осадков не предвидится. В северных районах возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, умеренный, местами с порывами. Температура воздуха днем составит от -9 до -14°С.

В субботу, 25 января, также осадков не ожидается. Ночью температурные показатели опустятся до -14, -19°С, местами до -24°С. Днем останутся в диапазоне -9 - -14°С.