В Башкирии водитель пытался забрать автомобиль с поддельными правами

В Бирском районе мужчина с поддельными правами попытался забрать свой автомобиль со спецстоянки. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

В отделение ГАИ обратился 31-летний гражданин с фальшивым удостоверением. Известно, что ранее он уже был лишен прав на управление транспортным средством.

Незадачливый водитель пришёл в ГАИ за своей машиной марки «ВАЗ», которая находилась на специализированной стоянке. При проверке документов выяснилось, что поддельные права принадлежат другому человеку. В результате он был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.