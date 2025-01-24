В Башкирии у двоих мужчин изъяли более 21 кг наркотиков

В Башкирии у двоих мужчин обнаружили нарколабораторию, где хранилось более 21 килограмма наркотиков. Верховный суд региона вынес им приговор сразу по нескольким статьям.

По данным прокуратуры, в марте 2023 года один из осужденных вместе со своим отчимом начал производство наркотических средств. Они купили дом в деревне Янбарис Янаульского района и получили от лидера преступной группы необходимое оборудование, защитные средства и химикаты. С апреля по июль 2023 года виновники подготовили подвальное помещение под нарколабораторию, где 24-летний мужчина производил и хранил наркотики.

Правоохранительные органы остановили их деятельность, изъяв более 21 килограмма наркотиков и свыше 68 килограммов прекурсоров, а также реактивы и оборудование.

Суд приговорил их к 12 и 16 годам тюремного заключения в исправительных колониях строгого режима. Земельный участок и постройки были конфискованы в пользу государства.

В отношении организатора преступной группы материалы дела выделены на отдельное производство.