ХК «Салават Юлаев» уверенно обыграл «Сочи» на выезде

«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над хоккейным клубом «Сочи» на выезде. Для соперников это была вторая встреча в сезоне. В первой уфимцы победили по буллитам, а сочинцы тогда заработали одно очко.

На этот раз юлавцы не дали усомниться в своих силах. У уфимцев спустя три матча в ворота вернулся Александр Самонов. В остальном состав команды Виктора Козлова не претерпел никаких изменений. Всего в матче игроки «Салавата» забросили 8 шайб, а пропустили одну. Шелдон Ремпал оформил первый хет-трик в КХЛ.