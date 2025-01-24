В Уфимской школе прорвало батарею

Сегодня, 24 января, в одной из Уфимских школ произошла коммунальная авария. Информация об этом появилась в соцсетях, где очевидцы сообщили о затопленных этажах и обрушившихся потолках. Вода также проникла в столовую. Учащиеся активно помогали в ликвидации последствий инцидента.