В городе Башкирии устранили коммунальную аварию

В Кумертау произошла крупная коммунальная авария. Подробности случившегося сообщили в министерстве ЖКХ региона.
Из-за прорыва на подающем трубопроводе без воды и тепла остались жители 7 домов.
После обнаружения поврежденного места коммунальщики заменили участок трубы. Сейчас на объекте идет сварка, а далее приступят к заполнению системы. Работы ведутся силами 25 человек и 9 спецмашин. В тех домах, где упало давление и снизилась температура, подача тепла уже восстановлена. По нескольким МКД работы еще ведутся.
Фото: министерство ЖКХ РБ.