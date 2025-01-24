В городе Башкирии устранили коммунальную аварию

После обнаружения поврежденного места коммунальщики заменили участок трубы. Сейчас на объекте идет сварка, а далее приступят к заполнению системы. Работы ведутся силами 25 человек и 9 спецмашин. В тех домах, где упало давление и снизилась температура, подача тепла уже восстановлена. По нескольким МКД работы еще ведутся.