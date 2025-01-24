В Башкирии задержан мужчина публично оправдывавший терроризм

В Башкирии сотрудники УФСБ задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за публичное оправдание терроризма. Известно, что он уроженец Ставропольского края.
По информации пресс-службы ведомства, житель Салавата разместил на своей странице в соцсетях материал, пропагандирующий одного из полевых командиров, который в 1999 году организовал незаконное вооруженное формирование для совершения диверсий против властей в Чеченской Республике.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Однако после назначения меры пресечения задержанный скрылся и был объявлен в розыск.
Фото: УФСБ России по РБ.