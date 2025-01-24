Очередная группа бойцов СВО отправилась из Уфы после отпуска

В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после ежемесячно от 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Таким образом, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник».