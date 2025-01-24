Очередная группа бойцов СВО отправилась из Уфы после отпуска

После краткосрочного отпуска мобилизованные из Башкортостана вновь возвращаются на передовую. В течение двух недель бойцы проводили время с семьями, решали накопившиеся вопросы и отдыхали. Теперь они готовы вернуться в строй и присоединиться к своим боевым товарищам. Церемония централизованной отправки традиционно состоялась на площади возле «Уфа-Арены».
С напутственными словами к бойцам обратились представители правительства и военного комиссариата республики. Для поддержания боевого духа исполнили песню «Шаймуратов генерал», прозвучали гимны России и Башкортостана. Проводить мужчин приехали родственники, друзья, коллеги. С собой они везут посылки для сослуживцев, предметы первой необходимости, теплые вещи и угощения.
В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после ежемесячно от 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Таким образом, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник».