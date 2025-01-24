Учитывает мнение людей: эксперт о попадании Башкирии в топ-10 регионов по качеству жизни

Башкортостан попал в топ-10 лучших регионов по качеству жизни. Результаты были представлены президенту страны Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ. Рейтинг рассчитывается на основе 140 показателей в самых разных сферах жизни — это медобслуживание, образование, безопасность, социальная защита, жилье и инфраструктура и другие. Это данные опросов, статистики и геоаналитики.

Как отметил Радий Хабиров, по итогам 2021 года Башкортостан был в нем 40-ым, 2022-ом — 25-ым. В прошлом году впервые вошли в число 20 лучших регионов, теперь — в десятке. Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом решаются проблемы, несмотря на сложные времена. Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше, подчеркнул Глава Республики.