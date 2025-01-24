В Уфе иностранцы сдали экзамены в БГМУ

В Башкирском медуниверситете принимали экзамен у иностранных студентов почетные доктора вуза. Это профессоры Вольф Фердинанд Вилланд из Германии и Эмад Ияд из Объединенных Арабских Эмиратов. Вилланд — один из ведущих специалистов в области урологии в мире, профессор университета Регенсбурга.

Ияд заведует отделением урологии Центральной частной клиники г. Шарджа, ОАЭ. Студенты продемонстрировали им глубокие знания по предмету и умение свободно изъясняться на английском языке.