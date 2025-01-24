Пьяный уфимец сбил полицейского при угоне служебной машины

В Уфе осудили 30-летнего мужчину за нападение на полицейского и угон служебного автомобиля. Он был признан виновным сразу по трем статьям.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, инцидент произошел в июне 2024 года на улице Комарова, когда пьяный уфимец начал драку с группой молодых людей. Очевидцы вызвали полицию. Приехавшие на вызов сотрудники вышли из служебного автомобиля, чтобы остановить конфликт. В этот момент подсудимый проник в машину и, разогнавшись, сбил одного из правоохранителей, протащив его по земле.

Мужчина частично признал свою вину. Суд приговорил его к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишил водительских прав на 5 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.