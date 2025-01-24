Радий Хабиров ознакомился с возможностями технопарка БГПУ

Наш педуниверситет тоже активно развивается, улучшается его материальная база. Я всегда на это обращаю внимание. Для студентов мы должны создавать современные, хорошие условия – учебные и общежития. Мне кажется, здесь хорошо настроенная энергичная работа, есть интересные решения. Очень здорово, когда молодежь идет в высшую школу, науку. Здесь работают и наши меры поддержки. Мы же финансируем решение жилищных вопросов, стажировки в зарубежные страны и ведущие вузы России. Самое главное, БГПУ обеспечивает учителями всю систему просвещения нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан