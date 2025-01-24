Радий Хабиров ознакомился с возможностями технопарка БГПУ

Глава Башкортостана ознакомился сегодня и с возможностями технопарка Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Там развивают универсальные педагогические компетенции.

Основная цель — повышение профессионального мастерства педагогов, развитие наставничества и поддержки молодых специалистов в сфере образования, а также профориентация школьников и сопровождение профильных классов психолого-педагогической направленности.

Технопарк создали в 2021 году в рамках программы по модернизации педагогических вузов страны по поручению Президента России. На его развитие из федерального бюджета было выделено 345 млн рублей.

Наш педуниверситет тоже активно развивается, улучшается его материальная база. Я всегда на это обращаю внимание. Для студентов мы должны создавать современные, хорошие условия – учебные и общежития. Мне кажется, здесь хорошо настроенная энергичная работа, есть интересные решения. Очень здорово, когда молодежь идет в высшую школу, науку. Здесь работают и наши меры поддержки. Мы же финансируем решение жилищных вопросов, стажировки в зарубежные страны и ведущие вузы России. Самое главное, БГПУ обеспечивает учителями всю систему просвещения нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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