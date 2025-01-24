Радий Хабиров ознакомился с возможностями технопарка БГПУ

Глава Башкортостана ознакомился сегодня и с возможностями технопарка Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Там развивают универсальные педагогические компетенции.
Основная цель — повышение профессионального мастерства педагогов, развитие наставничества и поддержки молодых специалистов в сфере образования, а также профориентация школьников и сопровождение профильных классов психолого-педагогической направленности.
Технопарк создали в 2021 году в рамках программы по модернизации педагогических вузов страны по поручению Президента России. На его развитие из федерального бюджета было выделено 345 млн рублей.