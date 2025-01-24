В Башкирии мошенники стали использовать в своих схемах детей

Мошенники стали использовать в своих схемах детей. Чаще всего с несовершеннолетними связываются в онлайн-играх и предлагают сыграть в квест за вознаграждение: либо игровую валюту, либо встречу со звездой.

Но победителями здесь выходят только мошенники, которые добираются до денег родителей своих жертв. В республике уже зафиксированы подобные случаи. Так, в городе Агидель девочка под влиянием виртуального друга лишила маму 125 тыс. рублей.