В Башкирии мошенники стали использовать в своих схемах детей

Мошенники стали использовать в своих схемах детей. Чаще всего с несовершеннолетними связываются в онлайн-играх и предлагают сыграть в квест за вознаграждение: либо игровую валюту, либо встречу со звездой.
Но победителями здесь выходят только мошенники, которые добираются до денег родителей своих жертв. В республике уже зафиксированы подобные случаи. Так, в городе Агидель девочка под влиянием виртуального друга лишила маму 125 тыс. рублей.
Специалисты Центра финансовых исследований республики напоминают, чтобы взрослые не оставляли дома без присмотра свои телефоны и банковские карты. Нужно поговорить с ребенком и предупредить о возможных опасностях, объяснив, что нельзя передавать личную информацию другим людям. Установите в телефонах родительский контроль.