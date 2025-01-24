В Уфе второй раз в истории провели Матч звезд АСБ

Это абсолютно моя мечта. В прошлом году я была номинирована и не попала по голосованиям. В этом году мне повезло, я старалась попасть на Матч звезд, и эта мечта сбылась.

Дина Янгуразова, игрок женской сборной востока матча звезд АСБ