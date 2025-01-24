В Уфе второй раз в истории провели Матч звезд АСБ

В Уфе во второй раз в истории провели Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Ежегодно это мероприятие объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. Две мужские и две женские команды провели выставочные шоу-матчи. Первыми на паркет вышли девушки. В составе сборной Востока выступала представительница Башкортостана, игрок команды БГАУ Дина Янгуразова.

Это абсолютно моя мечта. В прошлом году я была номинирована и не попала по голосованиям. В этом году мне повезло, я старалась попасть на Матч звезд, и эта мечта сбылась.

Дина Янгуразова, игрок женской сборной востока матча звезд АСБ

В матче не было явного фаворита, команды по очереди выходили вперед. Первая половина встречи осталась за баскетболистками «Востока» 60-59. В перерывах матча участницы выявляли самых метких и быстрых в конкурсах трехочковых бросков и других испытаниях. В третьей четверти сильнее были представительницы «Запада». Но решающим стал последний игровой отрезок, где с разницей в одно очко победу одержали девушки сборной Востока 97-96.

Это, в общем-то, шоу, но, как показывает практика, ребята все равно относятся серьезно. И зачастую устраивают настоящие зарубы.

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