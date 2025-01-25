Съёмочная группа БСТ показала, как в Уфе прошёл День студента

Студенты по всей республике отмечают свой праздник. К примеру, учащиеся Башкирского медицинского университета показали, как наложить хирургические швы и остановить кровотечение. Мастер-класс они провели для школьников. Другие вузы тоже не отстают. Для ребят организовали различные виды активностей.

Школьников на час погрузили в медицинскую повседневность. В этом им помогли студенты медуниверситета. Ребят учили накладывать разные хирургические швы на тренировочную планшетку. Нужно было понять, как делать манипуляцию на коже и как на слизистую. Однако ученики справились с задачей и смогли получить зачеты от ректора вуза.

Теперь ребята знают, что делать в экстренных ситуациях. Кроме этого, ректор вуза заглянул к студентам и на экзамен. Руководитель вуза поздравил и пожелал успешной сдачи всех зачетов.

В это время в студенческом городке Университета науки и технологий развернулись веселые игры. Ребята должны пройти все 16 точек. Тут и дартс, и хоккей, и гигантские игровые ракетки, и командные лыжи. За каждую пройденную игру студенты получают жетоны. На площадке проходят и дополнительные интерактивы. Например, нужно поймать 12 мистеров университета и сфотографироваться с ними. Кроме этого, впереди еще битва саней.

Тем временем будущие лингвисты и переводчики углубились в китайскую культуру и традиции. Скоро в Поднебесной Новый год, и для ребят в межвузовском кампусе Евразийского НОЦ устроили квиз по этой теме. Кроме этого, у новичков была возможность попробовать себя в искусстве каллиграфии.