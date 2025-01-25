В Уфе во Дворце борьбы прошёл Матч Звёзд АСБ

Уфа на один день стала столицей баскетбола. Здесь провели Матч Звезд АСБ. Выдающиеся студенты-баскетболисты собрались во Дворце борьбы, чтобы выявить сильнейшие мужскую и женскую сборную Востока и Запада.
Матч звёзд — ежегодное событие АСБ. Лучшие игроки собираются в одном месте, чтобы устроить шоу на паркете. Так студенты-баскетболисты празднуют Татьянин день, а также день рождения легендарного Сергея Белова. И всё это на экваторе сезона.
В этом году Матч звёзд провели в Уфе, в знаковом для республики Дворце борьбы.
Игры прошли между мужскими и женскими сборными «Восток» и «Запад». Участников соревнования выбрала АСБ по результатам их выступления в сезоне, а также по результатам голосования болельщиков. Финальные составы определили капитаны. Для многих игроков попадание на Матч звёзд — это мечта, к которой они идут долгие годы.
В этом году в обеих встречах сильнее были представители Востока. Матч между мужскими командами завершился со счётом 113:107 и со счётом 97:96 — у женщин.
Это баскетбольное событие оставило незабываемые впечатления у болельщиков студенческого баскетбола.