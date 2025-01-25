В Уфе во Дворце борьбы прошёл Матч Звёзд АСБ

Уфа на один день стала столицей баскетбола. Здесь провели Матч Звезд АСБ. Выдающиеся студенты-баскетболисты собрались во Дворце борьбы, чтобы выявить сильнейшие мужскую и женскую сборную Востока и Запада.

Матч звёзд — ежегодное событие АСБ. Лучшие игроки собираются в одном месте, чтобы устроить шоу на паркете. Так студенты-баскетболисты празднуют Татьянин день, а также день рождения легендарного Сергея Белова. И всё это на экваторе сезона.

Мы видим баскетбол во всей красе, лучшие студенты-спортсмены со всей страны пришли доказать, что они являются лучшими не только на площадке, лучшими в жизни, и они подают отличный пример для подрастающего поколения, что нужно учиться и побеждать на площадке. Сергей Медведев, генеральный директор БК «Уфимец»

В этом году Матч звёзд провели в Уфе, в знаковом для республики Дворце борьбы.

Я скажу честно, когда приезжая сюда вчера, я думал, это какой-то храм. И видно по игре и зрителям, что людям нравится. Так что спасибо за баскетбол, спасибо за хорошую организацию и спасибо Уфе. Валерий Тихоненко, олимпийский чемпион по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР

Игры прошли между мужскими и женскими сборными «Восток» и «Запад». Участников соревнования выбрала АСБ по результатам их выступления в сезоне, а также по результатам голосования болельщиков. Финальные составы определили капитаны. Для многих игроков попадание на Матч звёзд — это мечта, к которой они идут долгие годы.

Есть переживания, потому что это ответственное мероприятие, и все пришли показать шоу зрителям, но все равно есть какое-то переживание, волнение, оно присутствует, да. Руслан Бузвалин, игрок мужской сборной Запада матча звёзд АСБ

В этом году в обеих встречах сильнее были представители Востока. Матч между мужскими командами завершился со счётом 113:107 и со счётом 97:96 — у женщин.

Мы с моей командой старались создать праздник, показывать финты и моменты, чтобы было зрелищно, обидно, что уступили в конце, но ничего страшного, это выставочный матч, и главное, чтобы все получали удовольствие. Наталья Букур, главный тренер женской сборной Запада матча звезд