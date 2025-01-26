В Уфе на 12-летнего ребёнка упал лёд

В Уфе расследуется несчастный случай, в котором пострадал 12-летний ребёнок. На мальчика упал лёд.
22 января со здания по улице Академика Королева на проходившего рядом подростка упала наледь. Мальчик успел отбежать, но всё равно получил травму ноги.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную уборку наледи и снега с конструкций здания.
Фото: СК РФ по РБ.