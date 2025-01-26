В Уфе на 12-летнего ребёнка упал лёд

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную уборку наледи и снега с конструкций здания.