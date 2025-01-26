В Башкирии угарным газом отравились почти 200 человек за год

Роспотребнадзор Башкирии поделился печальной статистикой. В 2024 году в регионе 184 человека отравились угарным газом, 125 из них погибли. При этом в 2023 году отравился 221 человек, а погибли 147.
Показатель отравлений окисью углерода по республике составил 4,5 на 100 тыс. населения (2023 г. – 5,4), показатель смертности составил 3,1 на 100 тыс. населения (2023 г. – 3,6).
Наибольшее число отравлений угарным газом приходится на Уфу (28 случаев), Стерлитамак (18), Белорецкий (11), Стерлитамакский (9), Туймазинский (7), Гафурийский, Иглинский районы и город Белорецк (по 6).