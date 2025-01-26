В Уфе нетрезвого подростка задержали за рулём

Инспекторы ГАИ Уфы задержали 17-летнего подростка, который был за рулём авто в состоянии опьянения.

Сотрудники заметили, как ВАЗ-2107 резко затормозил при виде патрульной машины. За рулём находился молодой парень, а в салоне был резкий запах алкоголя.