В Уфе нетрезвого подростка задержали за рулём

Инспекторы ГАИ Уфы задержали 17-летнего подростка, который был за рулём авто в состоянии опьянения.

Фото №1 - В Уфе нетрезвого подростка задержали за рулём

Сотрудники заметили, как ВАЗ-2107 резко затормозил при виде патрульной машины. За рулём находился молодой парень, а в салоне был резкий запах алкоголя.

Подросток объяснил, что выехал потренироваться ездить «с механикой», а из спиртного употребил только «несколько глотков пива». Машину забрали на штрафстоянку.

Маме ребёнка предстоит уплатить 45 тысяч рублей штрафа за проступок сына. Теперь семья оказалась на учёте комиссии по делам несовершеннолетних.

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