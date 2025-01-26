В Башкирии пьяный водитель въехал в дом

В Илишевском районе зафиксировали крупное дорожно-транспортное происшествие. Подробности случившегося рассказали в ГАИ.
35-летний водитель на «Лексус» на высокой скорости врезался в жилой дом. К счастью, пострадавших в аварии нет. Автомобиль и дом получили повреждения.
Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Ему предстоит уплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Так как отказ от алкотестера приравнивается к признанию нетрезвого состояния, он также лишится водительских прав на срок до двух лет.
Фото: ГАИ РБ.