Проекты РГО из Башкирии признаны одними из лучших в стране

Покорить семь вершин Южного Урала или совершить прыжок из стратосферы на Северный полюс. Проекты башкирского отделения Русского географического общества стали одними из лучших в стране. На этой неделе подвели итоги деятельности организации в 2024 году. В заседании попечительского совета РГО участие принял и глава республики Радий Хабиров. О том, как и что делалось в Башкортостане для повышения его привлекательности, – в нашем сюжете.

С высоты более 10 тысяч метров, когда за бортом температура минус 55 градусов. Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Идея принадлежит члену РГО, уфимскому летчику-инструктору Александру Лыннику. О том, что это уникальный проект, реализованный при участии представителей башкирского отделения РГО, в своём выступлении подчеркнул и глава республики. Радий Хабиров в целом высоко оценил деятельность Русского географического общества.

Наше отделение является одним из немногих, если не единственным, которое активно взаимодействует с местными отделениями в городах и районах республики. На сегодняшний день число наших местных отделений составляет треть от общего числа таких отделений в России. Мы со своей стороны готовы поддержать важные инициативы, например, по благоустройству родников, организации экологических мероприятий, изучению местной топонимики, краеведению и так далее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эту очень важную работу надо продолжать, отметил на заседании попечительского совета башкирского отделения РГО глава республики. В частности, необходимо проводить семинары, обучать местные подразделения, разрабатывать проекты, с которыми можно будет участвовать в грантовых конкурсах.

Отдельной темой разговора на заседании стало развитие геопарков. Так, в прошлом году на одной из таких территорий, которая носит название «Янган-Тау», открыли историко-культурный комплекс «Салауат ере», что в переводе на русский – «Земля Салавата». Его создали на месте бывшей деревни Текеево – малой родины национального героя республики и народного поэта.

Новая туристическая локация на территории геопарка «Янган-Тау» появилась прошлым летом. Историко-культурный комплекс предстоит еще развивать, чтобы повысить интерес к этой местности. А вот геопарк «Торатау» вниманием туристов не обделён – там всегда многолюдно.

Мы работаем над получением международного статуса для второго нашего геопарка – «Торатау». Здесь проделана большая работа: открыт визит-центр, построена удобная и безопасная для туристов лестница. В результате сегодня «Торатау» стал самым посещаемым местом в республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А ещё в регионе развивают промышленный туризм. Продолжается реконструкция старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района. Примерно такой же исторический объект находится в селе Верхотор Ишимбайского района. В рамках заседания глава республики отметил госнаградами тех, кто собственно работает над созданием новых точек притяжения. Звания заслуженного работника средств массовой информации республики удостоили и нашу коллегу, тележурналиста, действительного члена РГО, автора проекта «Аскынская ледяная пещера» Гузель Хамитову. Она рассказывает зрителям и туристам об уникальных особенностях башкирской природы.