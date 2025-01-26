Эпидемиолог из Уфы рассказал об опасности свиного гриппа

В феврале ожидается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Россию пришёл вирус типа H1N1, он же свиной грипп. Особенность этого вида заключается в быстром развитии болезни и тяжёлых последствиях, если вовремя не начать лечение.

Какова сейчас обстановка в республике в связи с ростом заболевших, как уберечь себя и своих близких и чем опасен свиной грипп? Об этом мы поговорили с Азатом Мухаметзяновым – главным врачом Республиканской клинической инфекционной больницы и главным внештатным специалистом-эпидемиологом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.