В Башкирии вдвое вырос объём выпущенной импортозамещающей продукции

В прошлом году в Башкортостане объём выпущенной импортозамещающей продукции составил более 380 миллиардов рублей. Этот показатель в два раза превышает цифру 2023 года. При этом также в регионе увеличивается количество кластеров – предприятия видят плюсы в совместном развитии. Так, стерлитамакский завод «Красный пролетарий» планирует запустить производство самосвалов. Выпускать это сложное изделие будут в новом объединении, которое организуют предприятия России, Казахстана и Беларуси.

Оператор в программе создает чертеж нужной детали. Оборудование выставляет координаты и вырезает элемент. В данном случае это части двигателя, которые раньше приходилось покупать за границей. Сложнопрофильные поверхности сканируются на 3D-оборудовании. Технология позволяет создать точную модель для дальнейшего оформления рабочих чертежей.

На следующий год на заводе планируют реализовать масштабный проект – выпуск самосвалов повышенной проходимости, аналогов которым на российском рынке пока нет. Руководство завода работает над тем, чтобы создать производственный кластер, куда войдут предприятия, желающие работать над выпуском таких машин. Предварительный список компаний уже сформирован.

Для завода «Красный пролетарий» опыт работы в кластере не будет первым. Совместно с компанией «ТехнодетальПро» они разрабатывают импортозамещающие воздушные фильтры и ремкомплекты водяных насосов в нефтепромысловом оборудовании. А группа компаний ЕСМ «Станкомонтаж», которая входит в состав станкостроительного кластера, внедряет новые технологии для металлообработки. Готовая продукция имеет большое значение для обороны и безопасности страны. Крупные заказчики – российские предприятия по производству авиационных и ракетных двигателей.

Детали будущих станков производятся из отечественных комплектующих в Стерлитамаке. В Уфе осуществляется окончательная сборка. 70 процентов всей выпускаемой продукции уходит на предприятия оборонпрома. Нарастить объемы компании удалось как раз после вхождения в станкостроительный промышленный кластер республики.

В рамках кооперации существуют различные меры поддержки со стороны правительства республики. Это даёт возможность осваивать востребованные, но не серийные на сегодня направления работы.