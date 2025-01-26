Движение «Огонёк добра» из Башкирии собирает гумпомощь бойцам СВО

Поддержка родного дома. С декабря 2023 года волонтёры движения «Огонёк добра» села Кушнаренково вяжут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь для своих земляков, участников специальной военной операции. Активисты создали группу в WhatsApp, в которую входят почти 800 человек. Поддержку волонтёрам оказывают и местные предприниматели. Что отправят на СВО ближайшим гумконвоем?
С заливки окопных свечей начиналась деятельность волонтёрского движения «Огонёк добра». Теперь, когда группа насчитывает сотни неравнодушных людей, им по силам собрать средства и на дорогостоящие дрон-детекторы, рации, квадрокоптеры, тепловизоры. Стараются отработать каждую заявку своих земляков. Своими руками вяжут маскировочные сети самых разных размеров. А чтобы ускорить процесс, волонтеры сами собрали необходимые станки.
Большую часть собранной помощи волонтёры отправляют на фронт в составе районных или республиканских гумконвоев. Но бывает, что и сами ездят на Донбасс, чтобы лично передать посылки своим защитникам.
Сейчас сбор гуманитарной помощи поставлен на поток. Активисты работают практически в круглосуточном режиме.
В любое время суток активистов бесплатно подвозит и развозит по домам местная служба такси. В сборе средств также помогают водители автобусного маршрута №372 «Кушнаренково – Уфа». Помощи много не бывает, считают волонтёры. Поддержку им оказывают жители и мулла деревни Шарипово. Планируют открыть филиал движения в Дюртюлях. Рады каждому новому добровольцу, и готовы обучить всему на месте.
И такая помощь действительно придаёт сил и добавляет веры в победу, говорят бойцы в своих видеоприветах. Каждый раз, когда приходит новое сообщение с передовой, активисты смотрят его все вместе и выкладывают в общий чат.
По просьбам бойцов волонтёры также отправляют на фронт продукты питания, домашнюю еду. И чтобы в блиндажах до них не добрались грызуны, упаковывают всё в железные бочки. Их бесплатно предоставляют местные предприниматели.
Готовые оказать любую помощь военнослужащим, волонтеры и сами нуждаются в поддержке. Сейчас им приходится арендовать помещение, где находится штаб движения. Если им предоставят бесплатную площадку, на сэкономленные деньги они смогут закупить ещё больше материала для маскировочных сетей.