Движение «Огонёк добра» из Башкирии собирает гумпомощь бойцам СВО

Поддержка родного дома. С декабря 2023 года волонтёры движения «Огонёк добра» села Кушнаренково вяжут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь для своих земляков, участников специальной военной операции. Активисты создали группу в WhatsApp, в которую входят почти 800 человек. Поддержку волонтёрам оказывают и местные предприниматели. Что отправят на СВО ближайшим гумконвоем?

С заливки окопных свечей начиналась деятельность волонтёрского движения «Огонёк добра». Теперь, когда группа насчитывает сотни неравнодушных людей, им по силам собрать средства и на дорогостоящие дрон-детекторы, рации, квадрокоптеры, тепловизоры. Стараются отработать каждую заявку своих земляков. Своими руками вяжут маскировочные сети самых разных размеров. А чтобы ускорить процесс, волонтеры сами собрали необходимые станки.

Привезли профиль, собрал сам, испытывал. Сейчас за пять минут рулон нарезаю. За день 30 рулонов можно нарезать. Валерий Бондарь, волонтёр движения «Огонёк добра»

Ленты нарезает с легкостью. Это за счет корректировки. Ленты получаются ровные, и девочкам удобно их вязать. Ильфир Хайруллин, волонтер движения «Огонёк добра»

Большую часть собранной помощи волонтёры отправляют на фронт в составе районных или республиканских гумконвоев. Но бывает, что и сами ездят на Донбасс, чтобы лично передать посылки своим защитникам.

Даже не думала про страх, хотела увидеть своих, как живут, какой быт. Были в Северодонецке, Новоайдаре, Красном Луче. Ребята были рады видеть своих земляков. Привезли им всё необходимое. Маскировочные сети, печки. Тогда был ноябрь 2024-го. Изида Мустафина, волонтер движения «Огонёк добра»

Сейчас сбор гуманитарной помощи поставлен на поток. Активисты работают практически в круглосуточном режиме.

У нас графика работы нет – кто во сколько может, во столько и приходит. Может открыться в 9 утра, уйти домой в 12 ночи. Иногда бывает, что боец звонит, говорит, что нашёл машину на утро, мы выходим ночью и вяжем ему масксеть и собираем всё, что нужно, к утру. Лилия Насибуллина, волонтёр движения «Огонёк добра»

В любое время суток активистов бесплатно подвозит и развозит по домам местная служба такси. В сборе средств также помогают водители автобусного маршрута №372 «Кушнаренково – Уфа». Помощи много не бывает, считают волонтёры. Поддержку им оказывают жители и мулла деревни Шарипово. Планируют открыть филиал движения в Дюртюлях. Рады каждому новому добровольцу, и готовы обучить всему на месте.

Первый день было страшно, думала, у меня ничего не получится. Но быстро научилась. Руки сами теперь делают. Отвожу внука в школу и сама бегу сюда, пока он учится, я тут работаю. У меня на фронте нет родных, но они же там все наши всё равно, поэтому нужно помогать. Альфия Нурлыгаянова, волонтёр движения «Огонёк добра»

И такая помощь действительно придаёт сил и добавляет веры в победу, говорят бойцы в своих видеоприветах. Каждый раз, когда приходит новое сообщение с передовой, активисты смотрят его все вместе и выкладывают в общий чат.

По просьбам бойцов волонтёры также отправляют на фронт продукты питания, домашнюю еду. И чтобы в блиндажах до них не добрались грызуны, упаковывают всё в железные бочки. Их бесплатно предоставляют местные предприниматели.