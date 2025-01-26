В Башкирии в 2024 году более тысячи детей-сирот получили жильё

В прошлом году более ста детей воспользовались услугой. Если смотреть пропорцию, где-то 95 на 5 – большинство детей выбирают предоставление жилья от муниципалитетов. С этого года мы переломили ситуацию, мы идем на снижение.

Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан