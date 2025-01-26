В Башкирии в 2024 году более тысячи детей-сирот получили жильё

В Башкортостане удалось переломить ситуацию с решением квартирного вопроса для детей-сирот. В 2024 году жильем обеспечили более тысячи человек. По оценкам регионального Минстроя, число нуждающихся в недвижимости сокращается. Республиканские власти начали решать проблему по предоставлению жилых помещений одиноким молодым людям с 2018 года.

Каждый раз, когда Анастасия Евсикова заходит в новую квартиру, не может поверить в то, что она теперь принадлежит их семье. Недвижимость в Кумертау выдали её супругу Николаю – уроженцу Куюргазинского района, который является сиротой. За время ожидания и подачи документов успел обзавестись семьёй. И все вместе ютились у родителей Анастасии. Сейчас мужчина выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

Сначала долго ждали-ждали, он сам ходил, бегал, потом получилось так, что он уехал в армию, подписал контракт, уехал на СВО, и начала заниматься. Будем под себя делать ремонт, обои менять. Мебелью понемногу будем закупаться. Я ему сообщила, был рад очень, конечно.

Анастасия Евсикова

Всего же в Куюргазинском районе решили жилищный вопрос 12 детей-сирот. Двое из них – участники СВО. Изначально планировалось предоставить недвижимость лишь восьми людям. Благодаря эффективному распределению и освоению бюджетных средств квартиры предоставили большему числу нуждающихся, отмечают представители местной власти.

У нас порядка 40 ребят достигли возраста, когда им положено получение жилплощади, то есть достигли 18-летнего возраста. Мы этот список подняли и выяснили, что среди них есть участники СВО. Они стояли в очереди примерно сороковые, в лучшем случае они бы получили года через 3-4.

Данил Акилов, заместитель главы администрации Куюргазинского района
Фото №1 - В Башкирии в 2024 году более тысячи детей-сирот получили жильё

Уже два месяца Дана Мухаметова живет в своей уфимской квартире. Девушка ждала жилплощадь два года. И даже не верила, что получит её в чистовой отделке. Уроженку Хайбуллинского района воспитывала бабушка.

Я была в шоке, я не могла сдержать эмоций и сначала не поверила. Это намного лучше, чем снимать квартиру, тем более я смогу её приватизировать и перенести в собственность. Оплатить квартплату сейчас не так трудно, как снимать жильё.

Дана Мухаметова

Всего же в Башкортостане в прошлом году получили ключи от недвижимости более тысячи детей-сирот. В регионе удалось переломить ситуацию с решением квартирного вопроса. До 2018-го он был одним из острых. За шесть лет реализации программы жильё в республике получили более пяти тысяч человек. Причем с 2023 года начали предоставлять и сертификаты. Размер выплаты зависит от даты выдачи документа и составляет 3 миллиона 800 тысяч рублей – на эту сумму можно приобрести квартиру. Причем в самых разных частях республики.

В прошлом году более ста детей воспользовались услугой. Если смотреть пропорцию, где-то 95 на 5 – большинство детей выбирают предоставление жилья от муниципалитетов. С этого года мы переломили ситуацию, мы идем на снижение.

Артём Ковшов, и. о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В республике планируют до 2030 года поэтапно обеспечить жильём тех, кто годами находится в очереди. А это почти пять тысяч человек. Для решения вопроса привлекают и застройщиков. Как, к примеру, это было сделано в микрорайоне «Яркий», где 30 детям-сиротам дали долгожданные ключи.

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