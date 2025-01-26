В Башкирии в 2024 году более тысячи детей-сирот получили жильё

В Башкортостане удалось переломить ситуацию с решением квартирного вопроса для детей-сирот. В 2024 году жильем обеспечили более тысячи человек. По оценкам регионального Минстроя, число нуждающихся в недвижимости сокращается. Республиканские власти начали решать проблему по предоставлению жилых помещений одиноким молодым людям с 2018 года.
Каждый раз, когда Анастасия Евсикова заходит в новую квартиру, не может поверить в то, что она теперь принадлежит их семье. Недвижимость в Кумертау выдали её супругу Николаю – уроженцу Куюргазинского района, который является сиротой. За время ожидания и подачи документов успел обзавестись семьёй. И все вместе ютились у родителей Анастасии. Сейчас мужчина выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.
Всего же в Куюргазинском районе решили жилищный вопрос 12 детей-сирот. Двое из них – участники СВО. Изначально планировалось предоставить недвижимость лишь восьми людям. Благодаря эффективному распределению и освоению бюджетных средств квартиры предоставили большему числу нуждающихся, отмечают представители местной власти.
Уже два месяца Дана Мухаметова живет в своей уфимской квартире. Девушка ждала жилплощадь два года. И даже не верила, что получит её в чистовой отделке. Уроженку Хайбуллинского района воспитывала бабушка.
Всего же в Башкортостане в прошлом году получили ключи от недвижимости более тысячи детей-сирот. В регионе удалось переломить ситуацию с решением квартирного вопроса. До 2018-го он был одним из острых. За шесть лет реализации программы жильё в республике получили более пяти тысяч человек. Причем с 2023 года начали предоставлять и сертификаты. Размер выплаты зависит от даты выдачи документа и составляет 3 миллиона 800 тысяч рублей – на эту сумму можно приобрести квартиру. Причем в самых разных частях республики.
В республике планируют до 2030 года поэтапно обеспечить жильём тех, кто годами находится в очереди. А это почти пять тысяч человек. Для решения вопроса привлекают и застройщиков. Как, к примеру, это было сделано в микрорайоне «Яркий», где 30 детям-сиротам дали долгожданные ключи.