Дворец борьбы в Уфе принял Матч звёзд АСБ

Уфа второй раз в истории принимала Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола. В 2020 году мероприятие провели на «Уфа-Арене», сейчас соревнования прошли на площадке нового Дворца борьбы. Многофункциональный комплекс и строили с расчетом, что в нем будут организовывать состязания и по игровым видам спорта, в том числе федерального масштаба.

Матч звёзд – как вызов для студентов, его проведение – проверка возможностей Дворца борьбы. Ранее спорткомплекс уже принимал крупные соревнования. Здесь провели форум «Россия – спортивная держава», Ялтинский международный экономический форум, обсудили развитие самбо в стране, выявили сильнейших борцов греко-римского стиля, курешистов и не только. На этот раз в соревновательной чаше выложили не ковры для единоборств, а застелили паркет для баскетбола, установили специальные стойки.

Спортобъект в этот день собрал более 3,5 тыс. любителей баскетбола. Игры прошли между мужскими и женскими сборными Восток и Запада. Поддержать участников Матча звёзд пришли глава региона Радий Хабиров, ветераны специальной военной операции и легенды баскетбола – олимпийские чемпионы.

Обе игры завершились победой сборной Востока со счётом 113:107 в матче между мужскими коллективами и со счётом 97:96 – у женщин.

Мы с моей командой старались создать праздник, показывать финты и моменты, чтобы было зрелищно. Обидно, что уступили в конце, но ничего страшного, это выставочный матч, и главное, чтобы все получали удовольствие. Наталья Букур, главный тренер женской сборной Запада Матча звёзд

Открытие уфимского Дворца борьбы – одного из главных спортивных объектов России – стало большим подарком столице Башкортостана к ее 450-летию. В нем пять залов, среди которых тренировочные для единоборств, для общей физической подготовки, а также универсальный спортивно-концертный на 3400 посадочных мест для проведения соревнований и культурных мероприятий. Также в нем есть медицинский центр, тренажерные залы, бассейн и гостиница.

Дворец оснащён по международным стандартам. Это позволяет проводить на его базе соревнования международного, федерального и регионального уровней. К тренировкам приступили юные грепплеры, борцы вольного и греко-римского стиля, дзюдоисты и самбисты.