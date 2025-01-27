В Башкирии прошёл флешмоб «Национальное блюдо для СВОих»

Нефтекамск присоединился к кулинарному флешмобу «Национальное блюдо для СВОих». Его проводит Министерство образования и науки республики. В течение трех дней, с 22 по 24 января, все школы города занимались изготовлением лапши, баурсака и салмы для участников спецоперации.

Столовые превратились в настоящие производственные цеха. Вместе работали школьники, их родители, учителя и повара. Мамы передавали дочерям науку приготовления блюд.