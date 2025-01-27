В Уфе открылась выставка художника Григория Харина

Ее посвятили 100-летию со дня его рождения и 80-летию Победы. Он не только мастер пейзажей, но и ветеран Великой Отечественной войны.

В 1942 году Григория Ефимовича призвали в ряды Красной Армии. Так он попал на Белорусский фронт и должен был определять маршруты передвижения противника, здесь пригодилось умение хорошо рисовать. Григорий Ефимович прошел боевой путь от Москвы до Восточной Пруссии. За боевые заслуги был удостоен орденов Красной звезды (дважды) и Отечественной войны.