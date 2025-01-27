В Башкирии ожидаются потепление до +2°С и снегопады

Сегодня, 27 января, по данным Башгидромета, пройдет небольшой снег. В юго-восточных регионах республики осадков не ожидается. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха в дневное время составит от -1 до -6°С, в юго-восточной части до -11°С.

Во вторник, 28 января, вновь прогнозируется снег, который днем перейдет в мокрый. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Ночью температура будет варьироваться от -3 до -8°С, на юге до -13°С. Днем составит от -3 до +2°С.