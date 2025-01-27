«АпиГлобал 2025»: итоги Международного конгресса пчеловодов в Уфе

В Уфе прошёл Международный конгресс пчеловодов «АпиГлобал». Мероприятие объединило промышленных пчеловодов из 80 регионов России и 15 стран. Основная цель – обмен опытом, а также совместная кооперация. Подробнее о том, как прошёл масштабный форум в столице республики, – в нашем специальном репортаже.

Первое, что бросается в глаза на конгрессе «АпиГлобал» – это разнообразие экспонатов, представленных на стендах. Это, пожалуй, один из самых неожиданных предметов. Конечно, создавали экзоскелет не только для пчеловодов. Но и пасечники, как показывают представители компании, вполне могут использоваться им в своей работе. Главное назначение – до 40% уменьшить физическую нагрузку при выполнении тяжелых задач.

Все привыкли, что пчеловодство – крайне традиционная сфера сельского хозяйства. Но современные технологии добрались и досюда. На форуме презентовали цифровой улей. Это система, построенная на алгоритмах искусственного интеллекта. На рамку устанавливаются всевозможные датчики, которые отслеживают различные показатели. Наблюдать за ними можно и через смартфон. Проект стал частью Единой цифровой платформы пчеловодства. Она упростит производителям выход на медовую биржу и сведёт к минимуму присутствие на рынке фальсифицированной продукции.

В компании говорят и о развитии такого направления, как пчелошеринг. Это когда человек, даже далекий от сферы производства мёда, сможет брать улья в аренду и получать собственный продукт. Причём всё это дистанционно.

К слову, как уверяют создатели, использование цифрового улья позволит пчеловодам увеличить сбор меда на 15%, а прирост и сохранность пчел – на 20%. Что особенно актуально в свете той глобальной задачи, которую ставят власти Башкортостана. Сейчас в регионе насчитывается порядка 275 тысяч пчелосемей, а медоносная база позволяет в три раза увеличить их количество. Как и объемы готового продукта.

Меры поддержки как социальный лифт. Предусмотрены на разных этапах становления хозяйства. В Башкортостане 90% пчеловодов работают в статусе личных подсобных хозяйств. Но важно, как говорят эксперты, переходить на производство в промышленных объемах. Чему, собственно, и способствуют региональные меры поддержки.

На выставке «АпиГлобал» показали и то, что активно применяют пчеловоды, идущие по пути расширения своих пасек. Александ Халецкий – участник из Запорожской области – объясняет принцип работы автоматической линии по сбору мёда. Говорит, у него в хозяйстве почти такая же. Да и базовые инструменты для того, чтобы хотя бы попробовать, приобрести сейчас не проблема.

Даже привычные вещи отныне производят в необычных вариациях. Например, ульи из пенопласта или пенополеуреатана. Такие гораздо легче и практичнее, уверяют производители. А вот эти имитируют древесную полость и, по сути, воспроизводят бортевое пчеловодство.

Участник из Самарской области Василий Патрин в свою очередь считает, что мало просто произвести хороший мёд, важно его правильно упаковать.

Мероприятие объединило промышленных пчеловодов из 80 регионов России и 15 стран. Китайцы представили на форуме стенды с препаратами, которые, как уверяют, помогут бороться с главным врагом пчёл – клещом Варроа.

А вот учёный Владимир Яранкин полагает, что бороться с варроатозом можно и без всякой химии – с помощью метода тепловой обработки. Борьба с паразитами – один из важных этапов сохранения генотипа башкирской популяции пчелы. У Башкортостана большая заслуга по части развития племенных хозяйства. В стране таких 12, четыре находятся в республике.

Также необходимо заниматься подготовкой профессиональных кадров для отрасли. Специалистов по пчеловодству готовят в агроколледжах, как часть направления изучают и в Башкирском аграрном университете.

Немногие знают, что развитие пчеловодства полезно для всего сельского хозяйства. Только за прошлый год насекомые опылили более 1 млн га. Это, как говорят специалисты, гигантская заслуга в повышении урожайности, в том числе кормовых культур, что в дальнейшем влияет на продуктивность сельскохозяйственных животных.

Особое место на выставке заняли дегустационные стенды. Среди представленных продуктов весьма необычная палитра вкусов, и почти всё связано с мёдом. Даже гусиная колбаса со сладким лакомством в своем составе.

Виктория Хазиева предлагает участникам конгресса и нашей съемочной группе отведать монпансье. Большим успехом пользовались выставочные столы, где можно было, например, продегустировать вино из урожая, выращенного в Башкортостане. В бутылках первая партия полученного напитка. По соседству – столик с конопляным чаем. Гостей, конечно, привлекает название, впрочем, как говорят производители, ничего криминального.

В рамках форума провели и международный конкурс мёда. Победителей выбирали в разных номинациях. Немало первых мест и у башкирского продукта. Член ассоциации медовых сомелье специально для нас попробовал и рассказал, какие нотки можно почувствовать, пробуя башкирский мёд.

Знания и идеи, полученные на форуме «АпиГлобал», найдут отражение в хозяйствах пчеловодов по всему миру. Сербу Джордже Марковичу интересен в первую очередь законодательный опыт, который также активно обсуждался на деловой части форума.