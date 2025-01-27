В Башкирии пожилого пациента поставили на ноги после операции на бедре

Мужчина попал в больницу с переломом левой бедренной кости, полученной из-за падения. Травматологи использовали метод с минимальными разрезами, установив специальную систему PFN, которая включает стержень, вводимый внутрь кости. Это способствует надежному сращиванию костей и их правильному восстановлению.

Уже на следующий день после операции пациент смог встать и начать ходить. Вскоре его уже выписали из больницы. Врачи отметили, что зимой в травматологическом отделении было проведено много операций из-за переломов, так как пожилые люди часто страдают от серьезных травм в результате падений. Специалисты рекомендовали использовать антискользящие накладки и оказать помощь в передвижении для снижения риска несчастных случаев.