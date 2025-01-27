В России увеличат размеры пенсий и социальных пособий

С 1 февраля увеличится размер более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций на 9,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Среди пособий, которые будут проиндексированы - ежемесячные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, чернобыльцев, Героев России и Героев Труда, а также для людей с инвалидностью всех категорий. В этом году также будет индексироваться компенсационная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

Кроме того, увеличатся некоторые выплаты для семей с детьми. С февраля единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысяч рублей.