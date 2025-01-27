Политологи прокомментировали 10 место Башкирии в рейтинге по качеству жизни
Башкирия заняла 10 место в рейтинге регионов России по качеству жизни, результаты которого были представлены президенту Владимиру Путину руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Эксперты из Башкирии дали свои комментарии по этому поводу.
Марат Марданов директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ, рассказал «Башинформу» о проведении общереспубликанских исследований, охватывающих от 1000 до 2000 респондентов.
Наш Центр ежегодно проводит общереспубликанские исследования с охватом от 1000 до 2000 респондентов, в которых измеряются показатели социального самочувствия. Эти исследования показали рост доли населения, положительно оценивающего положение дел в республике: если в 2021 г. она составляла 60,9%, то в 2024 г. – уже 76,7%. Позитивный тренд наблюдается и в оценке материального положения: по результатам опросов улучшение материального положения отмечает с каждым годом все большее количество респондентов: если в 2021 году таковых было 18%, то в 2024 году уже 31% респондентов, практически это треть населения.
Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ
Доцент УГНТУ и эксперт-аналитик ЦГИ «Берлек-Единство» Артур Сулейманов подчеркнул, что Главе республики Радию Хабирову удалось достичь таких успехов благодаря организованной работе и налаживанию открытых коммуникаций с населением. «Качество жизни», по его мнению, является одним из важнейших критериев для оценки работы губернаторов в России.
В этом рейтинге ценно, что он учитывает общественное мнение населения, то есть результаты социологических опросов, в ходе которых население может высказывать о ситуации
Андрей Гайфуллин, кандидат социологических наук, зав. кафедрой социологии и работы с молодежью УУНиТ
Главный признак успеха экономики — это оборот товаров, их наличие в достаточном количестве. Это означает, что маховик экономики крутится, а значит, и уровень жизни будет повышаться. Давайте посмотрим: магазины товарами заполнены, дороги строятся, благоустраиваются территории, которыми десятилетия не занимались. Строятся новые поликлиники, ФАПы в селах, модернизируется первичное медицинское звено. Это если оценивать только социальную сферу жизни. В то же время сегодня в Башкирии мы имеем рекордно низкую безработицу, она даже гораздо ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Что это означает? То, что рабочие места заполнены, люди трудоустроены. А это доход граждан, это доход семей.
Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук
Доцент кафедры «Финансы и кредит» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Азамат Адигамович поделился с газетой «Башкортостан», что в рейтинге учитываются ключевые факторы, важные для людей и их семей. Среди них жилье, трудоустройство, медицина, безопасность и экология. Всего анализируется десять направлений с помощью 140 показателей. Каждое направление оценивается на основе опросов граждан, и в этом году было опрошено около 400 тысяч человек по всей стране. Эти данные позволяют создать более полное представление о жизненных условиях населения.
У людей есть понимание, что развивается жилищное строительство, есть подвижки в социальной сфере, есть политическая стабильность, есть перспективы в экономике и кадровых возможностях. Это дает понимание того, что республика лидер, в котором можно реализовываться и есть перспективы для себя и детей.
Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований АН РБ
В начале 1990-х годов Башкирия занимала ведущее место по производственному потенциалу и отставала по социальным показателям, на рубеже веков нам удалось сохранить наш потенциал и улучшить социальные показатели, однако после снова наметилось отставание. И вот в 2020-х годах Башкортостан вновь на подъеме. Открываются новые производства, строятся и вводятся социальные и культурные объекты. Проводятся масштабные мероприятия международного и федерального уровня, способствующие и прогрессу республики. Важно, что это делается практически во всех городах и районах республики.
Сергей Семенов, политолог, кандидат философских наук, эксперт Общественной палаты РБ