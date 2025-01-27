Политологи прокомментировали 10 место Башкирии в рейтинге по качеству жизни

Башкирия заняла 10 место в рейтинге регионов России по качеству жизни, результаты которого были представлены президенту Владимиру Путину руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Эксперты из Башкирии дали свои комментарии по этому поводу.

Фото №1 - Политологи прокомментировали 10 место Башкирии в рейтинге по качеству жизни

Марат Марданов директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ, рассказал «Башинформу» о проведении общереспубликанских исследований, охватывающих от 1000 до 2000 респондентов. 

Наш Центр ежегодно проводит общереспубликанские исследования с охватом от 1000 до 2000 респондентов, в которых измеряются показатели социального самочувствия. Эти исследования показали рост доли населения, положительно оценивающего положение дел в республике: если в 2021 г. она составляла 60,9%, то в 2024 г. – уже 76,7%. Позитивный тренд наблюдается и в оценке материального положения: по результатам опросов улучшение материального положения отмечает с каждым годом все большее количество респондентов: если в 2021 году таковых было 18%, то в 2024 году уже 31% респондентов, практически это треть населения.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ

Доцент УГНТУ и  эксперт-аналитик ЦГИ «Берлек-Единство» Артур Сулейманов подчеркнул, что Главе республики Радию Хабирову удалось достичь таких успехов благодаря организованной работе и налаживанию открытых коммуникаций с населением. «Качество жизни», по его мнению, является одним из важнейших критериев для оценки работы губернаторов в России.

В этом рейтинге ценно, что он учитывает общественное мнение населения, то есть результаты социологических опросов, в ходе которых население может высказывать о ситуации

Андрей Гайфуллин, кандидат социологических наук, зав. кафедрой социологии и работы с молодежью УУНиТ

Главный признак успеха экономики — это оборот товаров, их наличие в достаточном количестве. Это означает, что маховик экономики крутится, а значит, и уровень жизни будет повышаться. Давайте посмотрим: магазины товарами заполнены, дороги строятся, благоустраиваются территории, которыми десятилетия не занимались. Строятся новые поликлиники, ФАПы в селах, модернизируется первичное медицинское звено. Это если оценивать только социальную сферу жизни. В то же время сегодня в Башкирии мы имеем рекордно низкую безработицу, она даже гораздо ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Что это означает? То, что рабочие места заполнены, люди трудоустроены. А это доход граждан, это доход семей.

Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Азамат Адигамович поделился с газетой «Башкортостан», что в рейтинге учитываются ключевые факторы, важные для людей и их семей. Среди них жилье, трудоустройство, медицина, безопасность и экология. Всего анализируется десять направлений с помощью 140 показателей. Каждое направление оценивается на основе опросов граждан, и в этом году было опрошено около 400 тысяч человек по всей стране. Эти данные позволяют создать более полное представление о жизненных условиях населения.

У людей есть понимание, что развивается жилищное строительство, есть подвижки в социальной сфере, есть политическая стабильность, есть перспективы в экономике и кадровых возможностях. Это дает понимание того, что республика лидер, в котором можно реализовываться и есть перспективы для себя и детей.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований АН РБ

В начале 1990-х годов Башкирия занимала ведущее место по производственному потенциалу и отставала по социальным показателям, на рубеже веков нам удалось сохранить наш потенциал и улучшить социальные показатели, однако после снова наметилось отставание. И вот в 2020-х годах Башкортостан вновь на подъеме. Открываются новые производства, строятся и вводятся социальные и культурные объекты. Проводятся масштабные мероприятия международного и федерального уровня, способствующие и прогрессу республики. Важно, что это делается практически во всех городах и районах республики.

Сергей Семенов, политолог, кандидат философских наук, эксперт Общественной палаты РБ

Фото: сайт АСИ.

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