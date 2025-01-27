Политологи прокомментировали 10 место Башкирии в рейтинге по качеству жизни

Главный признак успеха экономики — это оборот товаров, их наличие в достаточном количестве. Это означает, что маховик экономики крутится, а значит, и уровень жизни будет повышаться. Давайте посмотрим: магазины товарами заполнены, дороги строятся, благоустраиваются территории, которыми десятилетия не занимались. Строятся новые поликлиники, ФАПы в селах, модернизируется первичное медицинское звено. Это если оценивать только социальную сферу жизни. В то же время сегодня в Башкирии мы имеем рекордно низкую безработицу, она даже гораздо ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Что это означает? То, что рабочие места заполнены, люди трудоустроены. А это доход граждан, это доход семей.

Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук