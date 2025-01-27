В Уфе поймали подростка на незарегистрированном «ВАЗе»

В Уфе сотрудники ГАИ задержали подростка, который управлял незарегистрированным автомобилем «ВАЗ» без водительских прав. 25 января, во время патрулирования, полицейские обратили внимание на машину без номерных знаков на улице Майской. При проверке выяснилось, что за рулем сидел несовершеннолетний подросток. Сам автомобиль не был зарегистрирован должным образом.
В итоге на молодого человека составили протоколы. Автомобиль отправили на спецстоянку. Также рассматривается возможность возбуждения административного дела в отношении его родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу и воспитанию ребенка. Кроме того, материалы дела передадут в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.
Фото: ГАИ г.Уфы.